فُرجت.. انحسار الموجة الحارة اليوم الاثنين وطقس صيفي اعتيادي غدًا

ينحسر تأثير الموجة الحارة على المملكة اليوم الاثنين، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، لتسود أجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية، في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.

وبحسب التقرير، يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، انخفاض آخر ملموس على درجات الحرارة، لتعود حول معدلاتها العامة سابقًا، وتسود خلال النهار أجواء صيفية عادية في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، بينما يتوقع أن تسود أجواء رطبة ولطيفة الحرارة أثناء الليل في أغلب المناطق، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتبقى الأجواء يوم الأربعاء، أثناء النهار صيفية عادية في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، بينما تكون أثناء الليل رطبة ولطيفة الحرارة في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

و ترتفع درجات الحرارة قليلاً الخميس، وتكون الأجواء صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 34 – 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 – 18، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 17، وفي مرتفعات الشراة 31 – 16، وفي مناطق البادية 40 – 21، وفي مناطق السهول 33 – 20، وفي الأغوار الشمالية 38 – 26، وفي الأغوار الجنوبية 39 – 28، وفي البحر الميت 38 – 27، وفي خليج العقبة 39 – 27 درجة مئوية.

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