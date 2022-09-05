اعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من معظم رسوم التسجيل

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على إعفاء معاملات الانتقال بالإرث ومعاملات التَّخارج من نسبة من رسوم التَّسجيل.

وبحسب القرار، سيتمُّ إعفاء معاملات الانتقال بالإرث من النِّسبة المقرَّرة في جدول رسوم تسجيل الأراضي البالغة 0.5 بالمئة لتصبح 0.001 بالمئة ، وإعفاء معاملات التَّخارج من النِّسبة المقرَّرة في الجدول البالغة 1بالمئة، لتصبح 0.5 بالمئة.

وسيستمرّ العمل بهذا القرار إلى حين صدور قانون معدِّل لقانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (26) لسنة 1958م والجدول الملحق بالقانون.

ويأتي القرار بهدف الاستمرار في إجراءات تحفيز سوق العقار، وتنشيط القطاع العقاري، وتمكين الورثة من استثمار عقاراتهم.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تسمية السَّفير في وزارة الخارجيَّة وشؤون المغتربين هيثم أبو الفول سفيراً للمملكة لدى جمهوريَّة النَّمسا.

كما قرَّر المجلس ترفيع عدد من الدبلوماسيين في وزارة الخارجيَّة وشؤون المغتربين من رتبة وزير مفوَّض إلى رتبة سفير وهم: صباح نزار الرَّافعي، والدَّكتور معن عبد الفتَّاح خريسات، وأسل علي التلّ، ومعتزّ فالح حياصات، وسنان راكان المجالي، وعصام أحمد البدور.

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