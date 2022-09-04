وزارة الصحة تسجل 4 وفيات و 3372 إصابة جديدة بكورونا خلال الأسبوع الوبائي الماضي، بانخفاض 15 بالمئة عن سابقه

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 4 وفيات و3372 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الوبائي 35 لعام 2022 الممتد بين 27 آب الماضي إلى 2 أيلول الحالي، بانخفاض حوالي 15 بالمئة من الإصابات.

وبين التقرير الأسبوعي، إجراء 19850 فحص “بي سي آر” خلال الأسبوع، بينما بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية منها 17 بالمئة.

وأشار التقرير إلى أن 62 حالة تتلقى العلاج في المستشفيات، وأن الحالات النشطة بلغت 2903 حالات بانخفاض حوالى 13.4 بالمئة مقارنة بالأسبوع السابق.

وأفاد التقرير بأن عدد الجرعات التي تم إعطاؤها خلال الأسبوع للجرعة الأولى 1529، والجرعة الثانية 1566، الجرعة الثالثة 867، بمجموع 396، بنسبة ارتفاع حوالى 6.6 بالمئة عن الأسبوع السابق.

وبلغ المجموع الكلي للجرعة الأولى 4820365 بنسبة حوالي 75.2 بالمئة من الفئة المستهدفة 18 سنة فما فوق، وفي الجرعة الثانية 4557044، بنسبة 71 بالمئة من الفئة المستهدفة، والجرعة الثالثة 677177 جرعة.

ولفت التقرير إلى أن التطعيم في الفئة العمرية 12-17 سنة جرعة أولى 238637 بنسبة 25 بالمئة، والجرعة ثانية 203578 بنسبة 20 بالمئة، أما التطعيم في الفئة العمرية 5-11 سنة فبلغت للجرعة الأولى 342 جرعة وفي الجرعة الثانية 248 جرعة.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة