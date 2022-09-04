سرعة وصول الدفاع المدني تنقذ فتى تعرض للغرق بالعقبة

ساهمت سرعة وصول فرق الدفاع للمدني إلى شاطئ الغندور في إنقاذ فتى من الغرق.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن بلاغا ورد إلى غرفة عمليات مديرية دفاع مدني العقبة يفيد بوجود حالة غرق لفتى يبلغ من العمر 15 عاما، في مياه البحر بالقرب من شاطئ الغندور بمحافظة العقبة.

وبين أن سرعة وصول الدفاع المدني وتقديم الإسعافات اللازمة أسهمت في إنقاذ الفتى الذي كان قد تم إخراجه من الماء من قبل المواطنين المتواجدين في المكان.

وأضاف أن فرق الإسعاف قدمت له الإسعافات الأولية اللازمة في الموقع، وبعد ذلك تم نقله إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري لتلقي العلاج اللازم، فيما وصفت حالته العامة بالمتوسطة.

وقد ثمنت مديرية الأمن العام تعاون المواطنين وحسن التصرف بإبلاغ الدفاع المدني ومساعدة المصاب، داعية الجميع لاتباع الحيطة والحذر والالتزام بالإرشادات المتبعة.

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