الوحدات والفيصلي يستمران بتقاسم صدارة دوري المحترفين

اختتمت مساء أمس السبت، منافسات الأسبوع الـ 16 من الدوري الأردني للمحترفين لكرة القدم 2022.

واستمر تشارك الفيصلي والوحدات صدارة ترتيب الفرق برصيد 37 نقطة، بعد أن حقق الفيصلي فوزا كبيرا على معان بخمسة دون رد، فيما تفوق الوحدات على الصريح بهدف وحيد.

وتغلب الرمثا على ضيفه السلط 2-1، فيما فاز شباب الأردن على مستضيفه الجزيرة 4-1، كما شهدت الجولة تفوق الحسين على ضيفه مغير السرحان 2-0، في الوقت الذي اختتمت فيه الجولة بتعادل شباب العقبة مع سحاب بدون أهداف.

واستقر الحسين ثالثا بترتيب الفرق بـ35 نقطة، وشباب العقبة رابعا بـ25، وخامسا جاء الرمثا ب21، في حين حل سحاب سادسا ب20، وشباب الأردن 19 نقطة في المركز السابع، وثامنا حل السلط ب17، ومغير السرحان تاسعا ب16، فيما جاء معان عاشرا ب13، والجزيرة والصريح في المركزين الأخيرين بـ 11نقطة.

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