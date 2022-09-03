قائمة باسماء دفعة جديدة من المرشحين للتعيين بوزارة التربية

دعت وزارة التربية والتعليم مرشحين للتعيين للمقابلة الشخصية وفقا لأحقيتهم التنافسية وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.

ووفق منشور اصدرته الوزارة، فإن المقابلة ستكون شخصية لوظيفة معلم تتكون من (المقابلة الفردية + المهمة الكتابية) والمبنية على الكفايات الوظيفية.

وقد اشترطت الوزارة على المرشَّحين؛ الالتزام ببروتوكول السلامة العامة؛ والالتزام بالحضور قبل نصف ساعة من الموعد المحدد، وإحضار البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات سارية المفعول وقلم حبر جاف، على أن يعتبر كل من لا يحضر المقابلة الشخصية مستنكفًا.

وتاليا قائمة المدعوين..

الزمان: #الأحد (4) أيلول 2022، (9:00 – 10:00) صباحًا

أحمد رفعات عبد اللطيف ناصر

داود صالح علي العودات

رامي احسان محمد صالح

علي الامير هشام علي الوحش

محمد سعد الدين عبد الله ابوعرب

مهدى محمود مصطفى قمش

همام بهجت محمد يوسف

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الزمان: #الأحد (4) أيلول 2022، (10:00 – 11:00) صباحًا

امجد عبد الكريم ضبعان ادهيثم

رامي ربحي محمد جاد الله

عبدالله محمد خلف العنزي

عمرو عبد السلام اخليفه الشواوره

محمد عيسى رافع الخطيب

هشام سالم سعد جرادات

ينال صباح حسن الصباح

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الزمان: #الأحد (4) أيلول 2022، (11:00 – 12:00) صباحًا

احمد طلب محمد اللحام

حبيب حامد شرارى الدهيثم

سيف محمد سليم نويران

عصام محمد توفيق جرادات

علي حماد محمد حماد

فراس طاهر عارف عمر

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الزمان: #الأحد (4) أيلول 2022، (12:00 – 13:00) مساءً

احمد ابراهيم فائق ادعيس

احمد هايل احمد العلاونه

رامي فالح احمد الدغيمات

سالم محمود سالم ابو جارور

مالك محمد عيسى نمرات

معاذ رياض حسن قاسم

هشام عبد الرحمن حسن ابو عكاز

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الزمان: #الأحد (4) أيلول 2022، (13:00 – 14:00) مساءً

احمد مشرف ابراهيم عليمي

تامر جمال احمد شكور

عبدالرحمن يوسف عبد الله الشريده

عمران محمد يوسف الثعلبي

محمد عاطف زايد سعادات

محمد نزيه فرحان شرادقه

هاني سلمان محمد المعاقبه

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الزمان: #الأحد (4) أيلول 2022، (14:00 – 15:00) مساءً

اسامه عبداللطيف عجاج الخوالده

انس طالب سالم الخوالده

اياد سامي صالح الخطيب

بشير محمد مصطفى الفقير

جبريل حسن جبريل الزيدانين

محمد عبد الله محمد الشويات

محمود احمد جميل بني عمر

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الزمان: #الأحد (4) أيلول 2022، (15:00 – 16:00) مساءً

احمد حسين احمد عليان

انس جبر ديب الاقرع

عبد الرزاق عارف عسكر الدحيم

عبدالله عبد الكريم محمد دندن

عوض سامر عوض ابراهيم

مجاهد جمال ظاهر الطلوحي

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الزمان: #الاثنين (4) أيلول 2022، (9:00 – 10:00) صباحًا

ابراهيم احمد اسماعيل نوفل

احمد محمد ابراهيم العمرات

حسام موسى احمد عطا الله

عبد الرحمن محمود مصطفى علقم

وائل عثمان حسن مصطفى

يوسف صالح سالم ابو سل

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الزمان: #الاثنين (4) أيلول 2022، (10:00 – 11:00) صباحًا

ابراهيم يوسف جبر ابوهويدي

احمد صبحي ذيب عمار

ايهاب عصام عمر الشيخ قاسم

رعد سالم عبد الله الغويري

عبد الرحيم موسى حسين السيد احمد

مهند محمد عيسى المصري

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الزمان: #الاثنين (4) أيلول 2022، (11:00 – 12:00) صباحًا

ابراهيم محمد يوسف غنيم

حذيفه محمد سلمان الجبالي

حمزه عمر موسى عيد

طراد محمد نافع القريناوي

لؤي بسام حسين النجار

محمد امجد محمد نوفل

مهند احمد محمد القيسي

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الزمان: #الاثنين (4) أيلول 2022، (12:00 – 13:00) مساءً

سليمان خليل محمد الضويمر

عدي فوزي محمد حسين

مجد محمد زايد عكور

محمد جميل عبدالله ابو حماده

محمد عدنان صالح العزام

محمد مفيد احمد النمرات

مصعب محمد غالب القرعان

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الزمان: #الاثنين (4) أيلول 2022، (13:00 – 14:00) مساءً

احمد نمر تركي ابو نعاج

عمر مصطفى محمد العباس

فادى حسن محمد الصمادى

محمود فخرى صلاح نوافله

معاذ احمد علي الدعجه

ناصر عبد النور علي بني الدومي

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الزمان: #الاثنين (4) أيلول 2022، (14:00 – 15:00) مساءً

حازم خليل سليمان الزيدانين

حسين جاسر حسين عنانزه

خالد زاكي معيوف بني خالد

صلاح سلمان فلاح السرحان

لؤي عبد السلام مصطفى الزريقات