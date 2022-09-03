التعليم العالي: قبول 46 الف طالب ضمن قائمة القبول الموحد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، العدد الإجمالي المتوقع قبوله في الجامعات ضمن قائمة القبول الموحد والذي بلغ 46 الف طالب وطالبة.

وأقر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها اخيرا برئاسة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي / رئيس مجلس التعليم العالي الدكتور وجيه عويس الأعداد التي سيتم قبولها في البرنامج العادي (التنافسي) في تخصصات الجامعات الأردنية الرسمية التسع، إضافةً إلى جامعة العلوم الإسلامية العالمية للعام الجامعي 2022 / 2023 موزعة على 530 تخصصا تم تضمينها في طلب القبول الموحد.

وأضافت الوزارة، بحسب مستشارها وناطقها الإعلامي، مهند الخطيب، بأن تحديد هذه الأعداد تم بناءً على عدة معايير من أهمها العدد الذي تم اقتراحه من قبل كل جامعة، وتنسيبات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، والتي أخذت بعين الاعتبار الطاقة الاستيعابية الخاصة لكل برنامج إضافةً إلى أعداد الطلبة الذين سيتخرجون من كل تخصص نهاية الفصل الدراسي الصيفي.

كما تم تحديد الأعداد، بناء على قرارات مجلس التعليم العالي التي اتخذها والتي نصت على تخفيض الأعداد المقررة للقبول في التخصصات الراكدة والمشبعة بنسبة 50 بالمئة، إضافةً إلى البدء بإطار زمني تدريجي لتخفيض أعداد الطلبة المقبولين في التخصصات الطبية (الطب، وطب الأسنان، دكتور الصيدلة، الصيدلة) في الجامعات الأردنية الرسمية اعتباراً من بداية العام الجامعي 2022 / 2023، وذلك للوصول إلى الحد الأعلى المسموح به لأعداد الطلبة المقبولين وفقاً للطاقة الاستيعابية الخاصة في كل تخصص.

وقد بلغ العدد الذي أقره مجلس التعليم العالي، وفقا للخطيب، 40563 طالباً وطالبة يضاف له العدد المخصص للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة، والعدد المخصص لقبول الطلبة حملة الشهادات الثانوية العامة الأجنبية، والعدد المخصص للطلبة أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، ليبلغ العدد الإجمالي المتوقع قبوله قرابة 46 ألف طالب وطالبة.

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