إسرائيل تشتري طائرات حديثة للإيحاء بقرب هجومها على إيران، فيما هي أجبن من إقتراف مغامرة قد تنتهي بزوالها من الوجود
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جرينتش+2 12:36
نتائج أعمال القمة الثامنة لمنتدى التعاون الياباني الأفريقي “تيكاد 8”
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