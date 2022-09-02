طليقة جورج الراسي تلجأ للسفارة الأمريكية بعد إتهامها بقتله

أعلنت عارضة الأزياء اللبنانية الحاصلة على الجنسية الامريكية جويل حاتم، عن لجوئها للسفارة الامريكية في بيروت، وذلك بعد اتهامها بأنها وراء مقتل طليقها النجم اللبناني جورج الراسي، والذي لقي مصرعه إثر حادث سير مروع يوم السبت الماضي.

واكدت جويل حاتم أنها تلقت العديد من التهديدات من قبل محبي “آل الراسي”، مشيرة إلى اتهام البعض لها بأن لها أصابع وراء وفاة الفنان جورج الراسي، وذلك في تدوينة مقتضبة عبر حسابها الرسمي “واتس آب”.

وقالت “جويل” عبر خاصية “الستوري” على حسابها في تطبيق “واتساب”، بحسب ما أورد الموقع الإلكتروني لقناة “إل بي سي” اللبنانية: “شكرًا للكل.. أنا مضطرة وقف رد على الكل لأنو عم أتهدد بخصوص قصص خاصة ببيت الراسي، مش هما بس، ناس بيحبوهن متهمني بقتلو، وقصص وتخاريف”

وأكدت طليقة الفنان الراحل تواصلها الفوري مع السفارة الأمريكية للوقوف على ما وصلها، بغية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مُعلقة: “تواصلت مع السفارة الأمريكية هلق ليشوفوا الأدلة ويتاخذوا الإجراءات، ما فيني أرد على حدا أبدا، ممنوع الرد.. شكرا لكم جميعا.. هيدا بلد مهزلة وبلد مجانين رسميا”

وكانت جويل حاتم، قد أثارت بلبلة بين أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ التصريحات الجدلية التي أطلقتها، أمس الخميس، في أول ظهور إعلامي لها بعد رحيل طليقها الفنان جورج الراسي، والتي كشفت فيها عن ارتباط الراحل بمديرة أعماله السيدة زينة المرعبي التي قضت معه في الحادث المروع، مشيرة إلى أن علاقة الراحلين كانت رسمية، مؤكدة أنهما كان يتحضران للزواج.

وقد أشادت عارضة الأزياء بـ السيدة الراحلة، قائلة:” الله يرحمها زينة.. أنا ما بعرفها على الصعيد الشخصي بس اللي بعرفه أنها سيدة مطلقة وأم جيدة وكان في علاقة بينها وبين جورج.. أنا مأكدة من اللي سمعته جورج كان بدو يتزوجها وهي من حقها كـ إنسانة تعيش حياتها”.