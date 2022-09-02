داود أوغلو يتقدم بشكوى ضد 21 اسمًا من رجالات اردوغان طالتهم اتهامات بالفساد كشفها زعيم المافيا التركية الهارب

استشهاد الشاب فادي غطاس واصابة جندي اسرائيلي بجراح متوسطة خلال عملية طعن عصر اليوم الجمعة شمال الخليل
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جرينتش+2 08:19
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