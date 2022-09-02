داود أوغلو يتقدم بشكوى ضد 21 اسمًا من رجالات اردوغان طالتهم اتهامات بالفساد كشفها زعيم المافيا التركية الهارب

إسطنبول – تقدّم حزب المستقبل، الذي يرأسه رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، بشكوى جنائية ضد 21 اسمًا من الذين وردت أسماؤهم في الاتهامات التي قدّمها سادات بيكر، زعيم المافيا التركية الهارب، وفي مُقدّمتهم وزير الداخلية سليمان صويلو، الذي يتحدث عنه بيكر كثيرًا.

وأعلن الحزب المعارض، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه جاء الدعوى الجنائية، المُستندة لما كشفه بيكر على اليوتيوب، اتهامات خطيرة تتمثل في “تأسيس وإدارة منظمة إجرامية، تهريب مخدرات ، اعتداء جنسي ، قتل أشخاص ، تهديدات ، تهريب أسلحة، وجرائم ارتكبت في إطار النشاط التنظيمي”، كما تمّ طلب فتح قضية عامة لجرائم أخرى.

وجاء في الدعوى: إنّه “في ضوء المسائل المذكورة أعلاه بخصوص المشتبه بهم، سيفتح التحقيق في الجرائم المزعومة والجرائم الأخرى التي ستحددها النيابة ، والتحقيق مع الوزراء والنواب المذكورين نتيجة تنفيذ الجرائم التي تورطوا فيها وفقًا للأحكام العامة وسيصادق على وجه السرعة التقرير الذي سيتم إعداده نتيجة التحقيق من قبل الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا. وطُلب بإجراء التحقيق اللازم بشكل سريع وفعال من أجل ضمان معاقبة المشتبه بهم ، وأن يتم الحجز على جميع أصول المشتبه بهم، وتنفيذ إجراءات الرقابة القضائية لمنعهم من الهروب.”

ومن الأشخاص الذين رفع حزب المستقبل ضدهم شكوى جنائية وذكروا في إفصاحات سيدات بيكر: سليمان صويلو ، نور الدين جانيكلي ، محمد آغار ، كوركوت إكن ، تولغا أكار ، إركام يلدريم ، سليمان أوزيشيك ، هادي أوزيشيك ، متين كولونك ، صادق سويلو ، سيزجين باران كوركماز ، عبد الرحمن أوزيكانير، وآخرين.

قبل أيام، استقال مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من منصبه بعد أن كشف أحد رجال العصابات المنفي إنه طلب رشاوى.

وذكرت وسائل إعلام محلية ، بما في ذلك موقع ديكن الإخباري ، نقلاً عن تصريحات كاراجا على تويتر ، أن كوركماز كاراجا ، الذي عمل في مجلس استشاري للشؤون الاقتصادية في القصر الرئاسي في أنقرة ، أشار إلى اعتلال الصحة كسبب في قرار.

وقدّمت أحزاب المعارضة التركية طلبات إلى المحاكم تُطالب فيها أن يحقق المدعون العامون في مزاعم الرشوة ضدّ أشخاص مقربين من الحزب الحاكم للرئيس رجب طيب أردوغان، حزب العدالة والتنمية، بمن فيهم مستشار رئاسي.

منظمة الشفافية الدولية وضعت تركيا في المرتبة 91 من بين 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2021 .

تُظهر تقارير الفساد الدولية أن الفساد أصبح أكثر انتشارًا في القطاعين العام والخاص في تركيا في ظل حكم أردوغان لمدة عقدين تقريبًا في السلطة.

كما وضع مشروع العدالة العالمية ، وهو منظمة دولية مقرها الولايات المتحدة ، تركيا في المرتبة 117 من 139 دولة في مؤشر سيادة القانون لعام 2021.

وفي فبراير الماضي، وفي أعقاب تحسّن العلاقات بشكل ملحوظ بين تركيا والإمارات، طلبت وزارة العدل التركية من أبوظبي إلقاء القبض على زعيم المافيا التركي الهارب سادات بيكر، لكن يبدو أنه ما زال طليقا ومن غير المؤكد بقاءه في دبي.