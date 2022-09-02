توريد الحبوب الروسية للشرق الأوسط لم ينقطع رغم العقوبات الغربية

استشهاد الشاب فادي غطاس واصابة جندي اسرائيلي بجراح متوسطة خلال عملية طعن عصر اليوم الجمعة شمال الخليل
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