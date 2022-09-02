توريد الحبوب الروسية للشرق الأوسط لم ينقطع رغم العقوبات الغربية

موسكو – أعلنت السلطات الروسية، اليوم الجمعة، عن أن توريد الحبوب الروسية إلى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لم ينقطع بالرغم من العقوبات الاقتصادية الغربية على البلاد.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط في الخارجية الروسية، ألكسندر كينشاك، خلال مؤتمر صحفي: “بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها في الوقت المناسب بالاشتراك مع شركائنا في المنطقة لم يتم قطع إمدادات الحبوب الروسية إلى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

وأضاف كينشاك:”بسبب القيود المفروضة من الدول الغربية “كان لابد من تعديل آليات التصدير، ولا يزال بعضها قيد إعادة التشكيل”.