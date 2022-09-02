انقلاب الأجواء الاردنية.. درجات حرارة أقل من معدلاتها الثلاثاء والأربعاء

توقع الرئيس التنفيذي لموقع طقس العرب، محمد الشاكر، حدوث انقلاب سريع في الأجواء التي تؤثر على الأردن، بحيث تنخفض درجات الحرارة بشكل واضح وكبير يومي الثلاثاء والأربعاء.

وقال الشاكر االيوم الجمعة، إن كتلة هوائية ذات درجات حرارة أقل من معدلاتها من المتوقع دخولها للأردن، وقد تطرد الكتلة الهوائية الحارة التي تؤثر على المملكة، وستنتقل الأجواء خاصة في ساعات الليل إلى درجات حرارة أبرد من المعتاد، وتكون الأجواء مائلة للبرودة، وتنشط سرعة الرياح.

وأوضح عدم وجود مؤشرات لهطول الأمطار في المنظور القريب والمتوسط.

ولفت النظر إلى وجود مؤشرات واضحة بأن هناك ارتفاعا جديدا متوقعا على درجات الحرارة؛ لكنه مؤقت وسريع، ولن يكون بذات الحدة، ويمكن أن يحدث في نهاية الأسبوع المقبل ولفترة زمنية قصيرة.

وقال: ما هو واضح أنه بعيد منتصف الشهر الحالي هناك درجات حرارة ستنخفض بشكل لافت، ونتوقع وجود أجواء ودرجات حرارة أقل من المعتاد.

وبين أنه بعد منتصف الشهر الحالي تزداد فرص تساقط الأمطار مناخيا في المنطقة، لكن لا يمكن التأكيد على ذلك؛ كون المسافة الزمنية بعيدة.