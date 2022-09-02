القبض على مجموعة من المطلوبين ومروجي المخدرات في العاصمة

نفذت إدارة مكافحة المخدرات حملة أمنية جنوب العاصمة عمان، القت القبض خلالها على مجموعة من المطلوبين ومروجي المواد المخدرة أحدهم مصنف بالخطر .

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات وبرفقة قوة أمنية خاصة نفذوا حملة أمنية في مناطق جنوب العاصمة على مروجي مواد المخدرات والأشخاص المطلوبين بتلك القضايا .

وأكّد الناطق الإعلامي انه جرى خلال الحملة مداهمة مواقع عدد من أولئك الأشخاص ووضع مكائن لآخرين، إذ أفضت الحملة لإلقاء القبض على أربعة أشخاص من المطلوبين ومروجي المواد المخدرة احدهم مصنف بالخطر .

وتابع، انه في إحدى المداهمات القي القبض على مروجين وضبطت بحوزتهم أربعة أسلحة نارية، إضافة إلى 8 كفوف من مادة الحشيش المخدرة وكميات من الحبوب المخدرة.

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