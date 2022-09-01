3 اصابات في حريق شب بأحد مراكز التسوق وسط عمان/ فيديو

أصيب ثلاثة أشخاص بضيق تنفس مساء امس الاربعاء جراء حريق شبَّ نتيجة تماس كهربائي في عدادات كهرباء في احد مراكز التسوق في سط عمان، بحسب الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام .

وقال الناطق الاعلامي إن فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني وسط عمان اخلت المركز وقطعت التيار الكهربائي عنه وقدمت الإسعافات الأولية للاصابات، بينما قامت مديرية شرطة وسط عمان بفُتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.

وأهاب الناطق الإعلامي بالمواطنين الموجودين في محيط الموقع الابتعاد وعدم التجمهر ، حفاظا على سلامتهم ولإتاحة المجال أمام رجال الدفاع المدني لمتابعة عملهم وإنهاء التعامل مع الحريق بسرعة ودون أي معوق.

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