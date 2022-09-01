الضفة تُقاتل.. إستشهاد يزن عفانة بالبيرة وسامر خالد بمخيم بلاطة أثناء التصدي لقوات العدو صباح اليوم الخميس/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 01:42
مبروك الانتصار.. خليل عواودة يعلق إضرابه عن الطعام بعد 172 يومًا
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني