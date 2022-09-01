مبروك الانتصار.. خليل عواودة يعلق إضرابه عن الطعام بعد 172 يومًا

رام الله – أعلنت مؤسسات الأسرى، مساء امس الأربعاء، أن المعتقل خليل عواودة، علق إضرابه المفتوح عن الطعام، وذلك بعد التوصل لاتفاق مكتوب يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري والإفراج عنه بتاريخ 2/10/2022.

وأكدت محامية، وعائلة المعتقل عواودة، النبأ، معتبرةً ما حققه بأنه انجاز وانتصار للحركة الوطنية الأسيرة.

وذكرت هيئة الأسرى، أنه وفقًا للاتفاق، فإن عواودة تم إعطاءه قرارًا جوهريًا بوقف اعتقاله، سيبقى في مستشفى أساف هاروفيه حتى تعافيه تمامًا، وقد يتم الافراج عنه من المستشفى وعدم عودته للسجن، لأنه حالته تتطلب رعاية ووقتًا طويلاً للتعافي.

ودخل عواودة (40 عامًا) من سكان بلدة إذنا قضاء الخليل، صباح اليوم، يومه ال 172 في الإضراب، حيث كان أضرب لمدة 111 يومًا، وعلق إضرابه أسبوعًا فقط وعاد للإضراب بعد تنصل إدارة السجن في إيجاد حل لقضيته وتجديد الاعتقال الإداري له لمدة 4 أشهر، وهو التجديد الثاني له.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي قد وضعت شرطًا يتعلق بالإفراج عن عواودة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال التصعيد الأخير، فيما حاولت “إسرائيل” لاحقًا التنصل من ذلك، إلا أن الوسيط المصري مارس ضغوطًا كبيرة من أجل إنهاء ملفه

أول كاسة شاي وأول شيء يتناوله الأسير خليل عواودة بعد اضرابه عن الطعام لمدة 172 يوما. pic.twitter.com/ILgakstisY — الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) August 31, 2022