ظاهرة مؤسفة.. إنتشار الشائعات حول وفاة كبار الفنانين المصريين

تُمثل شائعات موت الفنانين المصريين ظاهرة مؤسفة انتشرت في الآونة الأخيرة، ولا يعرف إن كانت مقصودة أم صادرة عن أشخاص لا يفكرون في عواقبها، وتكون الحسابات المزيفة على منصات التواصل الاجتماعي وراء انتشار الشائعات التي تلاحق المشاهير، ولا تكاد تنتهي أصداء شائعة وفاة أحد الفنانين في مصر، حتى تحل محلها أخرى تأخذ الصدى نفسه، وبينما كانت تلك الشائعات تستهدف سابقاً «الفنانين المرضى»، أو «كبار السن»؛ فإنها قد تطورت لتطال آخرين لم يدخلوا في دائرة الأمراض المزمنة أو الحادة..

وفيما يلي أبرز الفنانين الذين شملتهم هذه الشائعات المؤسفة والغربية عن المجتمع المصري الذي يحترم الفن والفنانين:

عادل إمام

يتعرض الفنان القدير الزعيم عادل إمام دائما لشائعات بشكل مستمر، خاصة بعد تعرضه لشائعة إصابته بوعكة صحية الفترة الماضية ولكن ينفي دائما نجله المخرج رامي إمام تلك الأخبار.

عفاف شعيب

نفت الفنانة عفاف شعيب ما تردد من أخبار حول وفاتها خلال الايام القليلة الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت عفاف شعيب في تصريحات صحيفة: شائعات وفاتي أحزنتني.. ربنا يسامح من يطلق تلك الشائعات”.

وأضافت: ما الذي يستفيده الشخص الذي يقوم بالترويج لوفاة أي فنان؟.. وأقول لهؤلاء اتقوا الله فيما تنشرون.

ميرفت أمين

تصدرت الفنانة ميرفت أمين “ترند” محركات البحث خلال الفترة الماضية، بعد خبر وفاتها، الذي انتشر بكثرة عبر السوشيال ميديا، إلا أنه تبين أن الخبر “شائعة” وأن الفنانة تمر بوعكة صحية لا أكثر.

خالد زكي

انتشرت خلال الفترة الماضية شائعة صادمة لمحبي الفنان القدير خالد زكي حول وفاته ، وقد أثار ذلك حزنا للكثيرين من أصدقائه وجمهوره، لكن سرعان ما تبين أنها مجرد شائعة غير صحيحة تماما .

هشام سليم

نفى الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ما تم تداوله مؤخرا حول خبر وفاة الفنان هشام سليم متأثرًا بمرضه من الأورام السرطانية في إحدى المدن الساحلية، مؤكداً على أن كل الأخبار المنتشرة مؤخرًا حول الفنان هشام سليم مجرد شائعات لامحل لها من الثقة.

جورج وسوف

علق الفنان السوري جورج وسوف على كثرة شائعات وفاته التي تلاحقه دائما، وقال في تصريحات تلفزيونية: أنا بخير ولم أعد أنزعج من تلك الشائعات لأنها هي ضريبة النجاح والشهرة وأنا صحتي جيدة”.

وتابع جورج وسوف: “أتمنى أن يتعب أو يزهق مروجو تلك الشائعات ويارب الجمهور يفتكرني دائما، وأنا بخير”.

سميرة أحمد

انتشرت شائعات وفاة الفنانة سميرة أحمد، التي أبدت تعجبها من شائعات الوفاة التي لاحقتها.

وكتب صفوت غطاس في تعليقه على صورته مع سميرة أحمد في فيس بوك ، قائلًا: «نشرت أخيرا بعض المواقع الكاذبة والتي تبغي الربح المادي من خلال اليوتيوب اخبار كاذبة عن صحة الفنانة سميرة احمد و عن لسان ابنتها و بعض الزملاء و كلها اخبار كاذبة تماما ولا أساس لها من الصحة و قد تم ابلاغ المستشار القانوني للشركة برفع دعاوي ضد هذة المواقع .. اطمنكم سميرة بصحة جيدة الحمدلله و ندعي لها بطول العمر و دوام الصحة».

أحمد بدير

تعرض الفنان أحمد بدير لشائعة وفاته وقد خرج ينفي تلك الشائعة جملة وتفصيلا .

وعلق أحمد بدير على هذا الأمر، مؤكدا أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الي مثل تلك الشائعات المزعجة .

وجاءت تلك الشائعة بعد النجاح الذى حققه أحمد بدير ضمن أحداث مسلسل بدون ضمان.

شيماء سيف

أعربت الفنانة شيماء سيف، أنها شعرت بالضيق بسبب انتشار شائعات وفاتها بعدما قام البعض من مستخدمي السوشيال ميديا بأخذ صورتها في أثناء تلقي لقاح كورونا، ورددوا أخباراً كاذبة حول وفاتها وإصابتها بالسرطان، مشيرة إلى أن أهلها انزعجوا من هذه الأخبار.