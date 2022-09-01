الحركة الأسيرة تنتصر على السجان وتضطره لتحقيق مطالبها بعد ساعات قليلة من الإضراب عن الطعام اليوم الخميس
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جرينتش+2 09:02
بلهجة حاسمة.. المقداد يؤكد ان إسرائيل تلعب بالنار، ولكن عليها ألا تراهن او تتوهم أن سورية ستغير من مواقفها
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