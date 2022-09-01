الأردن يستورد 6206 مركبات خلال شهر آب الماضي

أظهرت معطيات إحصائية للنقابة العامة لوكلاء السيارات وتجار قطع الغيار ولوازمها، أن مستوردات المملكة من المركبات خلال شهر آب الماضي بلغت 6206، مقابل 5445 في شهر تموز الماضي.

وبحسب رئيس رئيس النقابة وممثل قطاع السيارات والآليات الثقيلة ولوازمها في غرفة تجارة الأردن، سلامة الجبالي، توزعت المستوردات على 2485 مركبة تعمل على البنزين و 2210 هجينة (هايبرد) و 1511 مركبة كهربائية.

واشار الجبالي في بيان اليوم الخميس، الى أن مستوردات المملكة من الإطارات سجلت خلال شهر آب الماضي ارتفاعا بنسبة 35 بالمئة وبقيمة بلغت 6.246 مليون دينار، وبطاريات المركبات والآليات بنسبة 39 بالمئة، وقيمة وصلت الى 2.644 .

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