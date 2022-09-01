استمرار الاجواء الحارة حتى غد الجمعة، وانخفاض الحرارة السبت

تبقى المملكة، اليوم الخميس، تحت تأثير الموجة الحارة، وتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العام بنحو 7-8 درجات مئوية، وتسود أجواء حارة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة جداً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول مساءً إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية، في تقريرها من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة، ومن ترك الأطفال في المركبات المغلقة، ومن ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

وبحسب التقرير، تبقى الأجواء يوم غدٍ الجمعة، حارة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة جداً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساءً إلى شمالية غربية تنشط أحياناً.

ويخف تأثير الموجة الحارة على المملكة يوم السبت، ويطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 5-6 درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ الأحد، انخفاض طفيف آخر على الحرارة، لتسود أجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 40 – 25 درجة مئوية، وفي غرب عمان 38 – 23، وفي المرتفعات الشمالية 37 – 23، وفي مرتفعات الشراة 36 – 20، وفي مناطق البادية 43 – 25، وفي مناطق السهول 40 – 24، وفي الأغوار الشمالية 42 – 27، وفي الأغوار الجنوبية 43 – 30، وفي البحر الميت 42 – 28، وفي خليج العقبة 42 – 29 درجة مئوية.

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