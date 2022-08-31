منظمات حقوقية تستنكر اعتداء رجال الامن الهمجي على بنات دار الأيتام في محافظة خميس مشيط بالسعودية/ شاهدوا
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جرينتش+2 04:45
وزير حرب العدو يوقع أمرًا بتجميد ومصادرة ممتلكات وأموال لمنظومة الاستثمار في حركة حماس بملايين الدولارات
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