مكرمة أبناء المخيمات.. 1035 طالباً يتنافسون على 350 مقعداً

أنهت دائرة الشؤون الفلسطينية، أمس الثلاثاء، استقبال طلبات الاستفادة من المكرمة الملكية السامية الخاصة بأبناء المخيمات للطلبة الذين اجتازوا امتحان الثانوية العامة ممن تنطبق عليهم شروط التقدم للمكرمة.

وقال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية، المهندس رفيق خرفان، إن عدد الطلبات المستوفية للشروط بلغ 1035 طلبا يتنافسون على 350 مقعدا، وسيتم اختيار حصة كل مخيم من هذه المقاعد.

وبين خرفان أن هذه اللجان بدأت استقبال الطلبات اعتبارا منذ 23 آب وحتى نهاية دوام أمس الثلاثاء بالتزامن مع طلبات لجنة تنسيق القبول الموحد.

يشار إلى أن هذه المكرمة هي إحدى مكارم جلالة الملك عبد الله الثاني لأبناء المخيمات، بهدف تحسين ظروفهم المعيشية.

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