منظمات حقوقية تستنكر اعتداء رجال الامن الهمجي على بنات دار الأيتام في محافظة خميس مشيط بالسعودية/ شاهدوا
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مكرمة أبناء المخيمات.. 1035 طالباً يتنافسون على 350 مقعداً
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