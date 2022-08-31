منظمات حقوقية تستنكر اعتداء رجال الامن الهمجي على بنات دار الأيتام في محافظة خميس مشيط بالسعودية/ شاهدوا
أهم العناوين
جرينتش+2 04:45
لهذا السبب وصفت أم كلثوم صحفياً امريكياً بـ “السخيف”
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني