غير مأسوف عليه.. وفاة ميخائيل غورباتشوف مُدمر الاتحاد السوفياتي

موسكو: توفي ميخائيل غورباتشوف، آخر زعيم للاتحاد السوفياتي، عن 91 عاماً في روسيا امس الثلاثاء، بحسب ما نقلت وكالات الأنباء الروسية عن المستشفى حيث كان يتعالج.

وقال “المستشفى المركزي العيادي” التابع للرئاسة الروسية في بيان أوردته وكالات “إنترفاكس” و”تاس” و”ريا نوفوستي” إنّه “مساء اليوم (الثلاثاء) وبعد صراع طويل مع مرض خطير، توفي ميخائيل سيرغي غورباتشوف”.

وغورباتشوف الذي وصل إلى السلطة في 1985، تسبب في تدمير الاتحاد السوفياتي بعدما أطلق موجة إصلاحات سياسية واقتصادية مزعومة بحجة تحديث الاتحاد السوفياتي الذي كان يعاني من أزمات حادّة.

وكان غورباتشوف من أنصار التقارب مع الغرب وقد فاز في 1990 بجائزة نوبل للسلام.

وبين 1990 و1991 تولّى غورباتشيف منصب رئيس الاتحاد السوفياتي قبل أن يضطر في النهاية إلى الاستقالة في 25 كانون الأول/ديسمبر، في خطوة أدّت لانهيار الاتحاد السوفياتي.

وكان غورباتشوف آخر زعيم من حقبة الحرب الباردة لا يزال على قيد الحياة.

ووقد أمضى غورباتشوف سنيّ حياته الأخيرة بين المستشفى والمنزل، إذ تردّت صحّته كثيراً كما أنّه فرض على نفسه الحجر الصحّي الوقائي خلال فترة جائحة كوفيد-19.

وكان غورباتشوف موضع تقدير كبير في الغرب الذي كان يسمّيه تحبباً “غوربي”.

وفاز الراحل بجائزة نوبل للسلام في 1990 لتفاوضه مع الرئيس الأميركي في حينه رونالد ريغن على اتفاقية تاريخية لنزع الأسلحة النووية، كما اعتُبر قراره بمنع الجيش السوفياتي من التدخّل للحؤول دون سقوط جدار برلين قبل عام من ذلك عاملاً أساسياً فيانهيار الاتحاد السوفياتي فيما بعد.

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