سقوط إحدى طائرات سلاح الجو المقاتلة ونجاة قائدها

عمان 31 آب (بترا) – صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن إحدى طائرات سلاح الجو الملكي المقاتلة سقطت أثناء قيامها بعد ظهر اليوم الأربعاء، برحلة تدريبية اعتيادية في أحد ميادين التدريب الجوي جنوب المملكة.

وأضاف المصدر أن الحادث لم يسفر عن وقوع أية خسائر بشرية، اذ قام الطيار بالقفز من الطائرة في منطقة غير مأهولة بالسكان مستخدماً مظلة النجاة، وتم اخلاؤه إلى مدينة الحسين الطبية لإجراء الفحوصات اللازمة له وحالته العامة مستقرة.

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