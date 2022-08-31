تخفيض أسعار البنزين بنوعيه 90 و95 ورفع سعر الكاز والسولار

قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الأربعاء، تخفيض أسعار البنزين بنوعيه أوكتان 90 بمقدار 5 فلسات وأوكتان 95 بمقدار 70 فلسا.

وجاء قرار اللجنة بعد تطبيق المعادلة السعرية على سعر مادة البنزين بنوعيه 90 و95، وفقا للأسعار العالمية.

وبحسب اللجنة، فإنه عند تطبيق المعادلة السعرية لمادتي الديزل والكاز وفقا للأسعار العالمية، تبين وجود فارق في السعر مقداره نحو 160 فلسا لكل لتر، وللتخفيف على المواطنين وتماشيا مع سياسة الرفع التدريجي للأسعار للوصول إلى كلفتها الحقيقة، تقرر رفع سعر مادتي الديزل والكاز بمقدار 35 فلسا لكل منهما.

وبذلك يصبح سعر بيع البنزين أوكتان 90 في شهر أيلول 985 فلسا للتر بدلاً من 990 فلسا للتر، ويصبح سعر البنزين (أوكتان 95) 1230 فلسا للتر بدلا من 1300 فلس للتر، ويصبح سعر الديزل وسعر الكاز 790 فلسا للتر بدلاً من 755 فلسا للتر.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الشهري الذي عقد، اليوم، لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليا للفترة من 1 إلى 30 أيلول المقبل، حيت جرى استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر آب ومقارنتها بمثيلاتها لشهر تموز الماضي.

وكانت الحكومة قد ثبتت أسعار مادتي الديزل والكاز اعتبارا من شهر تشرين الثاني 2021 ولنهاية شهر نيسان 2022، كما ثبتت أسعار مادتي البنزين بنوعية 90 و95 اعتبارا من شهر شباط وحتى نهاية شهر نيسان 2022، وبدأت اعتبارا من مطلع أيار 2022 بتعديل الأسعار تدريجيا لمواكبة الأسعار في الأسواق العالمية.

يذكر أنه جرى الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للاسطوانة.

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