التعليم العالي تدعو 3166 طالبا لتسديد رسوم طلبات القبول الموحد

دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاربعاء، 3166 طالبا إلى تسديد رسوم طلبات القبول الموحد.

وقال الناطق والمستشار الإعلامي باسم الوزارة مدير وحدة تنسيق القبول، مهند الخطيب، إن عدد الطلبات الإجمالي المقدمة للقبول الموحد بلغت 74915 طلبا بعد انتهاء عملية التقديم.

وأضاف، أن 71749 سددوا رسم طلب الالتحاق، و 3166 لم يقوموا بتسديد رسم طلب الالتحاق، لافتا إلى أن لديهم فرصة حتى نهاية دوام يوم غد الخميس لتسديد الرسم وبخلاف ذلك سيتم استبعادهم من المنافسة.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة