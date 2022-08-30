هيفاء وهبي تستأنف تصوير فيلم “رمسيس باريس” وطرحه للعرض

استأنف المخرج أحمد خالد موسى تصوير مشاهد فيلمه الجديد “رمسيس باريس”، بطولة النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، في منطقة منشأة ناصر بالقاهرة، وذلك بعد الانتهاء من نصف أحداث الفيلم في العاصمة الفرنسية باريس، ويتبقى أقل من أسبوعين تصوير ويتم الانتهاء من آخر مشاهد العمل تمهيدًا لطرحه في السينمات.

وقد جمعت المشاهد اليوم الثلاثاء، بين محمود حافظ ومصطفى البنا وعدد من الفنانين الشباب، فيما تلتحق بطلة الفيلم هيفاء وهبى بالتصوير نهاية الأسبوع الجارى لاستكمال مشاهدها بشكل متواصل حتى الأنتهاء من العمل بالكامل، حسب الخطة التي وضعتها الشركة المنتجة ليكون الفيلم جاهزا للعرض في الموعد المحدد.

فيلم رمسيس باريس” بطولة بطولة هيفاء وهبي، حمدي الميرغني، مصطفي خاطر، محمد سلام، محمد أسامة (أوس أوس)، ومحمد ثروت، محمود حافظ، التونسية سميرة مقرون، مصطفى البنا، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، والفيلم مرشح للعرض في موسم إجازة منتصف العام الدراسى 2023.

وتدور أحداث فيلم “رمسيس باريس” في إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيرا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.