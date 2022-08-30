رفع حظر التجوال في بغداد وباقي المحافظات عقب انسحاب أنصار التيار الصدري من الشوارع، إمتثالاً لأوامر مقتدى الصدر
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هيفاء وهبي تستأنف تصوير فيلم “رمسيس باريس” وطرحه للعرض
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