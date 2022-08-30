اعلان نتائج امتحان الشامل يوم غد الأربعاء

من المقرر ان يعقد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، الدكتور احمد فخري العجلوني رئيس اللجنة العليا للامتحانات، في الساعة (10) من صباح غد الأربعاء، مؤتمرا صحفيا يُعلن خلاله نتائج الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الصيفية 2022.

وكان قد تقدم للإمتحان طلبة وطالبات من (50) كلية جامعية وجامعية متوسطة تشرف عليها الجامعة على مساحة الوطن ضمن (143) برنامجا دراسيا، منها (92) برنامجا على الخطط الجديدة، من بينها (11) برنامجاً تقنياً جديداً من ضمن التخصصات التي استحدثتها الجامعة في السنتين الماضيتين لتلبية احتياجات سوق العمل المحلية والخارجية سيتقدم الطلبة بموجبها للامتحان لأول مرة، و(51) برنامجا على الخطط القديمة.