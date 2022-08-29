أنصاره يقتحمون القصر الجمهوري في بغداد.. مقتدى الصدر يعلن اعتزال العمل السياسي، ويطلب الدعاء إن تعرض للاغتيال!!
أهم العناوين
جرينتش+2 05:29
“ناجي العلي / حنظلة ” حياة تأبى الموت
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني