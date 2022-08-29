النائب أحمد الطيبي يزور الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة، ويعلن ان حالته الصحية تتدهور بشكل يومي

رام الله – قام النائب أحمد الطيبي رئيس القائمة العربية للتغيير، بزيارة الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة، المتواجد في مستشفى “أساف هروفيه” الإسرائيلي.

وقال الطيبي، إن الحالة الصحية لعواودة تتدهور بشكل يومي، مؤكداً أن الإضراب عن الطعام والعلاج لهذه المدة الطويلة يسببان أضراراً صحية وجسدية قد تكون بلا رجعة وبما تشكل خطراً على حياته.

هذا وقد تضامن رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الاسير الفلسطيني خليل عواودة بعد نشر زوجته صور مؤلمة تعبر عن حالته الصحية.

ويواصل عواودة الوالد لـ 3 من الأبناء اضرابه المفتوح عن الطعام منذ 168 يوما، وقد يعلن استشهاده في أي لحظة، وفق الجهات المختصة.

وقد استشهد الحساب الموسوم بـ خولة على تويتر بقول النبي صلى الله عليه وسلم-: (ما آمن بي من بات شبعانَ وجاره جائعٌ إلى جنبِه وهو يعلم به)، “خليل عواودة الجائع للحرية”.