تعمّق الموجة الحارة جدًا اليوم الاحد.. درجات الحرارة توالي ارتفاعها لتتجاوز معدلاتها الاعتيادية بحوالي (7-8) درجات مئوية

يتعمق اليوم الأحد، تأثير الموجة الحارة والجافة على المملكة، حيث توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (7-8) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة جداً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة فترة الظهيرة، ومن ترك الأطفال في المركبات المغلقة، ومن ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

وبحسب التقرير، تبقى المملكة يوم حتى يوم الأربعاء تحت تأثير الموجة الحارة والجافة، وتكون الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة جداً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 40 – 26 درجة مئوية، وفي غرب عمان 38 – 24، وفي المرتفعات الشمالية 37 – 23، وفي مرتفعات الشراة 36 – 22، وفي مناطق البادية 43 – 25، وفي مناطق السهول 41 – 26، وفي الأغوار الشمالية 44 – 28، وفي الأغوار الجنوبية 45 – 30، وفي البحر الميت 44 – 28، وفي خليج العقبة 43 – 29 درجة مئوية.

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