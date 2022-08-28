 تسليم دعم المحروقات للمنتفعين من صندوق المعونة هذا الأسبوع

اعلن مدير عام صندوق المعونة الوطنية بالوكالة، الدكتور برق الضمور، إن الصندوق سيحول خلال الأسبوع الحالي، مخصصات دعم المحروقات، للمنتفعين من برامج الصندوق عن شهري تموز وآب.

وأضاف الضمور لوكالة (بترا) اليوم الأحد، إن عدد الأسر التي ستستفيد من دعم المحروقات بلغ نحو 216 ألف أسرة، وهي الأسر المنتفعة من برنامجي المعونات الشهرية المتكررة، وبرنامج الدعم النقدي الموحد، حيث سيم تحويل مخصصاتهم عبر الحسابات البنكية أو المحافظ الإلكترونية الخاصة بالمنتفعين.

وبين أن الأسرة المكونة من فرد أو فردين ستحصل على 8 دنانير، والأسرة المكونة من 3 إلى 4 أفراد ستحصل على 11 دينارا، والمكونة من 5 أفراد فأكثر 14 دينارا.

وأوضح أن الدعم النقدي الحكومي المخصص لارتفاع أسعار المحروقات، سيتم توزيعه لمدة 6 أشهر، لتشمل أشهر تموز وآب وأيلول وتشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول، وبمبلغ إجمالي قيمته نحو 16 مليون دينار. وكانت الحكومة أعلنت في 16 حزيران الماضي، عن تخصيص 30 مليون دينار لدعم الأسر المنتفعة من برامج صندوق المعونة الوطنية وصندوق الطالب الفقير ووسائط النقل العام، بهدف التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة