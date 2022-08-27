تطور المقاومة في الضفة من الدفاع للهجوم.. ثلاث رصاصات تخترق سيارة للمستوطنين في عملية جريئة غربي نابلس

نابلس – وكالات

أعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء امس يوم الجمعة، أن سيارة تابعة لأمن مستوطنة “شافي شومرون” غربي نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة قد تعرضت لإطلاق نار.

وقال جيش الاحتلال في بيان: “وقعت عملية إطلاق نار منذ فترة وجيزة على سيارة في مستوطنة شافي شومرون غرب دون وقوع إصابات”.

وأضاف، “كانت هناك أضرار طفيفة في السيارة، وقواتنا تقوم بتفتيش المنطقة”.

من جانبها، أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن 3 رصاصات على الأقل أصابت سيارة تابعة لأمن مستوطنة “شافي شومرون” بعملية إطلاق النار.

في أعقاب ذلك، أغلقت قوات جيش الاحتلال دوار دير شرف غرب نابلس، وسط انتشار مكثف للجنود بعد عملية إطلاق النار.