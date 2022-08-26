الوحدات يفوز على شباب الأردن ويتصدر الدوري مؤقتا

فاز فريق الوحدات، اليوم الجمعة، على شباب الأردن في المباراة التي أقيمت على ملعب الملك عبد الله في القويسمة.

وفاز الوحدات بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهم لحساب الأسبوع 15 ضمن مرحلة الإياب، سجله شهاب القنبر.

وبهذا الفوز تصدر الوحدات الدوري مؤقتا بـ34 نقطة، في حين توقف رصيد شباب الأردن عند 16 نقطة في المركز التاسع.

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