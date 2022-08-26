إستعداد.. الأرصاد تعلن ان موجة الحر التي تبدأ غداً السبت هي الأطول هذا الصيف، وتستمر حدتها حتى اليوم الثالث من أيلول

حرب المسيّرات في سماء غزة بين العدو والمقاومة المُتسلحة بمختلف أنواع الطائرات الاستطلاعية والهجومية والانتحارية
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جرينتش+2 05:28
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