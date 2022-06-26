وزارة الخارجية تتابع أنباء مقتل اردنية على يد زوجها في الإمارات

أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين انها تابعت من خلال السفارة الاردنية في أبو ظبي والقنصلية العامة في دبي الانباء التي انتشرت، مساء امس السبت، عن مقتل سيدة اردنية على يد زوجها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي رد على سؤال لبترا، قال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول أنه جرى التواصل مع ذوي المرحومة وتقديم التعازي وصادق المواساة لهم بهذا المصاب الأليم، وعرض كل المساعدة الممكنة.

وعلمت الوزارة من ذويها أن المرحومة جرى دفنها في الإمارات مساء امس، وقد القي القبض على الجاني وهو من جنسية عربية.