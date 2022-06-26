صحيفة عبرية: إسرائيل تسابق الزمن لتحقيق "خطوات تطبيع" مع السعودية قبل زيارة بايدن المرتفبة منتصف الشهر المقبل
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جرينتش+2 01:06
محكمة بداية عمان تقرر وقف ملاحقة نقابة المعلمين قضائياً
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