طقس صيفي معتدل بالمرتفعات وحار بباقي المناطق حتى الثلاثاء

تسجل درجات الحرارة اليوم الأحد، أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل، وتكون الأجواء صيفية معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة، مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الاثنين، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتبقى الأجواء الثلاثاء، صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الأربعاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتصبح الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 30 – 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 – 19، وفي المرتفعات الشمالية 26 – 16، وفي مرتفعات الشراة 27 – 15، وفي مناطق البادية 34 – 20، وفي مناطق السهول 31 – 21، وفي الأغوار الشمالية 37 – 23، وفي الأغوار الجنوبية 40 – 26، وفي البحر الميت 38 – 24، وفي خليج العقبة 40 – 25 درجة مئوية.

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