طبيب يتعرض للاعتداء في إحدى المستشفيات الخاصة بالكرك

ذكر مراسل قناة “المملكة”، اليوم الاحد، ان احد المواطنين قد اعتدى على طبيب في إحدى المستشفيات الخاصة بالكرك وحالته متوسطة.
وأشار مراسل “المملكة” إلى أنه قد تم إدخال الطبيب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وبوشرت التحقيقات بهذا الخصوص.
يطيب لنا ان نستحضر “الفعل الماضي”، ونستذكر التاريخ القريب، ونحن نهنئ “المجد”... إقرأ المقال
ذكر مراسل قناة “المملكة”، اليوم الاحد، ان احد المواطنين قد اعتدى على طبيب في إحدى المستشفيات الخاصة بالكرك وحالته متوسطة.
وأشار مراسل “المملكة” إلى أنه قد تم إدخال الطبيب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وبوشرت التحقيقات بهذا الخصوص.
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