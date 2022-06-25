لمواجهة اللوبي اليهودي في عُقر امريكا.. الفلسطيني (جوني ضبيط) يفوز بعضوية اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الحاكم
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جرينتش+2 06:02
وزارة الصحة: اجراءات قانونية بحق المعتدين على الأطباء
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