وزارة الصحة: اجراءات قانونية بحق المعتدين على الأطباء

أكدت وزارة الصحة، أنها تسير بالطرق والإجراءات القانونية اللازمة تجاه المعتدين على كوادرها الطبية أثناء تأديتهم لواجبهم الوظيفي، وبما يحفظ كامل حقوقها ويضمن حمايتهم في جميع المرافق التابعة للوزارة.

وشددت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت، بخصوص حادثتي الاعتداء يومي الجمعة والأربعاء الماضيين على طبيبين في مستشفى الأمير حمزة ومستشفيات البشير أثناء قيامهما بواجباتهما المهنية والإنسانية، على عدم تهاونها تجاه أي حالة اعتداء قد تتعرض لها كوادرها.

وقالت، إنه رغم أنّ ظاهرة الاعتداءات على الكوادر الصحية تراجعت في الفترة الأخيرة إلاّ أنّ الوزارة ملتزمة بالقضاء على هذه الظاهرة ومنع حدوثها، معربة عن شديد أسفها تجاه هذه التصرفات المستهجنة والمرفوضة إزاء الكوادر الطبية والتي تخالف أحكام القانون والعادات والتقاليد الأردنية الأصيلة وتعتبر دخيلة على المجتمع الأردني الذي طالما وقف في وجه مثل هذه التصرفات الغريبة عنه.

وثمَّنت الوزارة الدور الكبير الذي تقوم به كوادرها الطبية، إذ تواصل جهودها بكل تفانٍ وإخلاص لحماية المجتمع وتقديم مختلف أشكال الرعاية الصحية له، ما يجعلها مصدر فخر واعتزاز.

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