لإصابة سيدة بطلق ناري.. توقيف شخصين في اربد بجرم البلطجة 15 يوماً

أوقف مدعي عام إربد، اليوم السبت، شخصين لمدة 15 يوماً لكل منهما لتسببهما بإصابة سيدة بطلق ناري أمس الجمعة.

وأسند المدعي العام لأحدهما جرم البلطجة وفقا لأحكام الماده 415 مكررة من قانون العقوبات التي استخدمت في التعديل الأخير من قانون العقوبات الساري المفعول لإطلاقه عيار ناري أدى إلى إصابة امرأة بإصابات بليغة.

كما أسند المدعي العام له جرم الشروع بالقتل وأسند للشخص الآخر جرم التدخل.

يشار إلى أن النص المستحدث بموجب التعديل تكون عقوبته الإعدام إذا نتج عن هذه الأفعال قطع او استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو تعطيلها أو تعطيل أحد الحواس عن العمل أو إحداث تشويه جسيم أو أية عاهات أخرى دائمة أو أفضت إلى الموت.

وكانت مشاجرة وقعت أمس بمخيم إربد بين أصحاب سوابق تخللها إطلاق عيارات نارية أصاب إحداها امرأة في منزلها.

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