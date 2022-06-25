بالتوافق بينه وبين اسرائيل.. ابن زايد يأمر دحلان بوقف هجومه على عباس سعياً لخلافته في رئاسة السلطة بدل حسين الشيخ
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جرينتش+2 12:56
حجم القوات لم يعد عنصرا حاسما في الحروب.. هكذا بات بإمكان الدول الصغيرة أن تغدو قوى عظمى
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