24 عضوا بمجلس الشيوخ يطالبون بايدن بضمان وجود فعلي ومباشر لامريكا في التحقيق باغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة
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جرينتش+2 08:53
24 عضوا بمجلس الشيوخ يطالبون بايدن بضمان وجود فعلي ومباشر لامريكا في التحقيق باغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة
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