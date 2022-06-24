في ملاحقة رخيصة وحاقدة لسيرة عبد الناصر العطرة.. “جهات مجهولة” تزعم زوراً وبهتاناً إمتلاك كريمته “هدى” مليار دولار

تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي مصر خصوصاً، خبراً منسوباً لصحيفة “المصري اليوم” يزعم أن هدى عبد الناصر، ابنة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، تملك ثروة تقارب المليار دولار.

وتحمل المنشورات المتداولة صورة توحي بأنها من صحيفة المصري اليوم، أو تحديداً من إحدى منصّاتها الإلكترونيّة، حيث جاء في النصّ على الصورة “هدى جمال عبد الناصر تقترب من نادي المليار بثروة تقدّر بـ980 مليون دولار”.

وقد حقّق هذا المنشور مئات المشاركات من عشرات الصفحات على موقع فيسبوك في الأيام القليلة الماضية.

ولكن التفتيش عن هذا الخبر لا يُرشد إلى أي أثر له على أي موقع أو مصدر مُعتبر، ما عدا ما نُشر على مواقع التواصل المشبوهة.

في المقابل، يُرشد البحث إلى تقارير أصدرتها منصّات متخصّصة في الردّ على الأخبار المضلّلة، على غرار منصّة “متصدقش” المصريّة، نفت صحّة هذه المنشورات.

وإضافة إلى ذلك، نشرت صحيفة “المصري اليوم” نفياً لما ترّدد على مواقع التواصل.

وقالت الصحيفة إنها “لم تنشر أي تقرير من أي نوع يتضمّن معلومات شخصية حول السيدة هدى عبد الناصر”.

ومن المعروف عن هدى جمال عبد الناصر، الابنة الصغرى لجمال عبد الناصر، اهتماماتها الأكاديمية والكتابة والسياسة. فهي أستاذة جامعيّة وكاتبة وعضو في مجلس الشيوخ المصريّ.

وبحسب وسائل إعلام مصريّة، ابتعدت هدى عن التجارة والأعمال، بخلاف أشقائها.

وفي العام 2020، أصدرت في الذكرى الخمسين لوفاة والدها كتاباً بعنوان “ناصر:الأرشيف السرّي”، لإلقاء مزيد من الضوء على حياته.

وقالت هدى لوكالة فرانس برس حينها “كل ما فعلته هو أنني رويت الأحداث التي وقعت وشرحت المبادئ التي كان يطبقها مع عرض الأوراق التي كتبها عندما كان ضابطا في الجيش وأثناء رئاسته”.

ولا يمكن العثور على اسم هدى عبد الناصر في أي من القوائم التي تُعدّها الجهات والمجلات المتخصّصة بالأثرياء حول العالم.

فرانس برس