في ملاحقة رخيصة وحاقدة لسيرة عبد الناصر العطرة.. "جهات مجهولة" تزعم زوراً وبهتاناً إمتلاك كريمته "هدى" مليار دولار
أهم العناوين
جرينتش+2 01:29
في ملاحقة رخيصة وحاقدة لسيرة عبد الناصر العطرة.. “جهات مجهولة” تزعم زوراً وبهتاناً إمتلاك كريمته “هدى” مليار دولار
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني