وفاة و6 اصابات إثر تدهور مركبة على طريق مستشفى الملكة علياء

كشف التقرير المروري من غرف عمليات الدوريات الخارجية وادارة السير، صباح اليوم الخميس، أن سائقا فقد السيطرة على مركبته على طريق مستشفى الملكة علياء العسكري، اثر تغيير المسرب بشكل مفاجئ وانحراف المركبة واصطدامها بحاجز ترابي وانقلابها، حيث نتج عن الحادث وفاة السائق و 6 مصابين كانوا بداخل نفس المركبة، حالة بعضهم بالغة ومتوسطة،

وقد قامت فرق الاسعاف باخلاء الوفاة ونقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح التقرير المروري أن معظم الطرق الرئيسية في عمان والخارجية في المحافظات باتجاه العاصمة تشهد حركة سير نشطة دون وجود أي عوائق تذكر، فيما تستمر الحركة بانسيابية وبتواجد لدوريات ورقباء السير على النقاط الحيوية.