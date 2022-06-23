كلهم صهاينة.. بايدن يترسم خطى ترامب ويعهد للبيت الابيض بإعداد "خارطة طريق" لتطبيع العلاقة بين السعودية وإسرائيل
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جرينتش+2 09:39
وفاة و6 اصابات إثر تدهور مركبة على طريق مستشفى الملكة علياء
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