نقابة الأطباء تدين الاعتداء على طبيب في مستشفى البشير بعمان

ادانت نقابة الأطباء بشدة حادث الاعتداء الذي تعرض له أمس الأربعاء طبيب الأشعة في مستشفى البشير.

وأكد نقيب الأطباء، الدكتور زياد الزعبي، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، بعد زيارته للطبيب المعتدى عليه، أن الطبيب يعاني من آثار الإصابة في عينه، وأن النقابة ستتابع تفاصيل الحادث بكل أبعاده، مشيراً إلى أن الاعتداء على الأطباء ظاهرة غريبة على مجتمعنا وعاداتنا وتقاليدنا وتشكل خرقاً للقانون وخطراً يهدد حياة الأطباء.

وبين أن مجلس النقابة وضع في سلم أولوياته ظاهرة الاعتداءات على الأطباء، مؤكدا أنه سيتعامل معها بموضوعية وأمانة، للتوصل إلى حل نهائي وجذري لهذه المعضلة التي أقلقت الجسم الطبي بأكمله وسيجري بحث مفصل ودقيق لهذا الموضوع مع الجهات الرسمية للتوصل إلى الوسائل والتشريعات القانونية اللازمة للحد من هذه الظاهرة، ومنها تغليظ العقوبة على المعتدين على الكوادر الصحية أثناء أداء واجبها الرسمي.

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