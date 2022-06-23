لافروف: روسيا طلبت معالجة الاعتداء الإسرائيلي الأخير على مطار دمشق أممياً، ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات مستقبلاً
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لهذا السب بقيت العلاقة متوترة بين فاتن حمامة وسعاد حسني
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