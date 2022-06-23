لافروف: روسيا طلبت معالجة الاعتداء الإسرائيلي الأخير على مطار دمشق أممياً، ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات مستقبلاً

قال وزير الخارجية الروسي إن موقف روسيا واضح تجاه التسوية السورية، منوها بضرورة وقف اعتداءات إسرائيل المتكررة ضد سوريا والتي سيتم بحثها أمميا خصوصا الضربة الأخيرة على مطار دمشق.

وأضاف الوزير الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني أمير عبد اللهيان في طهران اليوم الخميس: “موقف روسيا تجاه التسوية السورية واضح..وضرورة تنفيذ القرار الأممي 2254 المستند على ضرورة احترام سيادة سوريا”.

كما أكد الوزير على ضرورة عدم انتهاك الأجواء السورية ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة تجاه الأراضي السورية وآخرها الضربة الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي والتي أدت إلى تضرره وتوقفه عن العمل، منوها بضرر ذلك على آلية إيصال الشحنات الإنسانية جوا.

ولفت الوزير إلى أن الجانب الروسي تقدم بطلب لبحث الاعتداء الإسرائيلي الأخير على مطار دمشق الدولي أمميا ومعالجة هذا الأمر وعدم القبول به ومنع وقوع مثل هذه الاعتداءات مستقبلا.