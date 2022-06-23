تمديد العمل بأحكام أمر الدِّفاع المتعلِّق بحبس المدين لنهاية أيلول المقبل

قرَّر رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الخميس، تمديد العمل بأحكام أمر الدِّفاع رقم (28) لسنة 2021م، الصَّادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992م، والمتعلِّق بحبس المدين، حتَّى تاريخ 30/9/2022.

ويأتي القرار مراعاةً للظّروف الماليَّة والاقتصاديَّة الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا.

وأصدر رئيس الوزراء البلاغ رقم (58) لسنة 2022م لغايات تنفيذ القرار أعلاه، وسيُنشر في الجريدة الرَّسميَّة اليوم.

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