ضبط اعتداءات جديدة على خطوط المياه في عدة مناطق بعمان

قالت وزارة المياه والري، إنها ضبطت خلال حملة أمنية نفذتها بالتعاون مع مديرية الأمن العام منذ يوم أمس وحتى اليوم الأربعاء، مجموعة من الاعتداءات على الخطوط الرئيسية المزودة لمياه الشرب للمواطنين في مناطق متعددة من العاصمة تمثلت بتزويد عقارات وصهاريج ومزارع بطريقة مخالفة.

وبينت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أن كوادرها ضبطت يوم أمس الثلاثاء اعتداءات في منطقة جنوب عمان/ منجا تمثلت بسحب خطوط لتزويد برك زراعية وتزويد مزارع وصهاريج لبيعها بطريقة مخالفة، كما ضبطت في منطقة جبل عمان اعتداء على خط ناقل يسحب خط رئيسي لعمارة 40 شقة تتزود بالمياه على مدار الساعة.

وفي منطقة وادي السير نفذت حملة أمنية صباح اليوم، بالتعاون مع الأمن العام ، تم خلالها ضبط اعتداءات جديدة على نبع مياه الكرسي تمثلت بتركيب “ماتورات” وخطوط كهرباء مربوطة على أحد المنازل المجاورة تقوم بسحب المياه لتعبئة صهاريج مخالفة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تمت إزالة هذه الاعتداءات التي تؤثر بشكل كبير على حصص مياه المناطق المشار إليها، وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة ليتم استكمال الإجراءات القانونية بحق المعتدين.

وثمنت الوزارة/ سلطة المياه تعاون المواطنين معها، داعية الجميع إلى التصدي بكل الوسائل القانونية لوقف هذه الاعتداءات الصارخة، في الوقت التي تكافح طواقم الوزارة لإيصال المياه للمناطق في ظل الظروف المائية المعروفة.

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